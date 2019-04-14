Фантастически вкусная творожная запеканка

Ингредиенты:

250 г творога

1 ст. ложка сахара

0.5 чайной ложки соли

2 яйца взбить

2 ст. ложки манной крупы

0.5 стакана молока

Приготовление:

Манку с молоком смешать и дать постоять минут 10, чтобы крупа набухла. Взбить яйца с сахаром, добавить творог, соль и набухшую манку. Всё перемешать и вылить в форму, смазанную маргарином и посыпанную сухарями или манной крупой (чтобы не прилипало) Запекать в разогретой духовке при мощности 200 градусов минут 40, духовку не открывать, а то запеканка опустится.

Приятного аппетита!